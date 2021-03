Das Projekt, im Birkenwäldchen einen Glockengarten einzurichten und die ehemalige Leichenhalle einzubeziehen, hat nicht nur Befürworter.

Salzwedel l Die Freie Fraktion im Stadtrat steht den Plänen, im Birkenwäldchen einen Glockengarten aufzubauen und in der ehemaligen Leichenhalle an der Steintorstraße eine Dauerausstellung zu etablieren, kritisch gegenüber. Vor allem was die finanzielle Unterstützung der Stadt dafür anbelangt. Fraktionsmitglied Volker Reinhardt bat im Finanausschuss noch einmal um „Aufklärung über die künftige Nutzung der Friedhofshalle.“



Das Vorhaben soll mit Fördergeld umgesetzt werden. Im Leader-Programm ist es im vergangenen Jahr nicht berücksichtigt worden. Aber es bestünden eventuell noch Chancen eine Förderung zu bekommen, sagte Ausschussvorsitzender Arne Beckmann. Im Jahr 2019 hatte Initiator Gerhard Ruff rund 229 000 Euro für das Anlegen des Gartens, die Skulptur, den Umbau der Leichenhalle, die Beleuchtung und einen Schmuckzaun inklusive der Planungen veranschlagt. Im Vorbericht des Haushaltes von 2021 sind allerdings nur 10.000 Euro vorgesehen und nächstes Jahr 74.000 Euro. Die Stadt wäre mit einem Eigenanteil von zehn Prozent im Boot, also insgesamt 8400 Euro.



Nutzungsvertrag angestrebt

Der Verein Initiative Kulturerbe Salzwedel möchte zudem einen Nutzungsvertrag mit der Stadt für das Gebäude und das Gelände des 1600 Quadratmeter großen Glockengartens abschließen. Das erfolge aber erst, wenn die Förderung sicher sei. „Kommt kein Euro findet gar nichts statt“, betonte Bürgermeisterin Sabine Blümel, die eine Befürworterin des Vorhabens ist, weil sie sich davon eine Belebung des Birkenwäldchens verspricht.



Dass die Stadt die Förderung beantragt und später einen langfristigen Gestattungsvertrag vergibt, habe die Freie Fraktion mit beschlossen, daher verstehe sie die ganze Aufregung nicht, betonte Blümel. Das Projekt sei wissenschaftlich unterlegt und soll an die lange Glockengießertradition der Hansestadt erinnern.