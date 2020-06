Ein Autofahrer ließ in Salzwedel seine Wut an einem Blitzer aus. Symbolbild: Martin Rieß

Seinen Unmut hat ein junger Mann in Salzwedel an einem Blitzer ausgelassen; er verprügelte das Gerät.

Salzwedel (za) l Es gibt nichts, was es nicht gibt: Dass diese Aussage stimmt, unterstrich am Mittwoch (10. Juni) kurz vor 12 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Salzwedel. Was war geschehen? Die Hansestadt nahm in der Ernst-Thälmann-Straße Geschwindigkeitskontrollen vor. Dieser Umstand schien dem 21-Jährigen zu missfallen. Der junge Mann bremste, stieg aus seinem Fahrzeug, ging zielstrebig auf das Messgerät zu und schlug darauf ein.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Angreifer muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Ob er zuvor geblitzt worden war, wurde nicht mitgeteilt.