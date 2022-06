Botschaften aus Salzwedels Untergrund: Archäologe Uwe Fiedler blickt in die Historie der Burgstraße

Die Bauarbeiten an der historischen Burgstraße haben bereits interessante Funde aus der frühen und jüngeren Historie Salzwedels ans Tageslicht gebracht. Im Mittelalter befand sich dort ein Marktplatz.

Archäologe Uwe Fiedler mit zwei neuzeitlichen Funden. Das Rohr gehörte zur ersten Kanalisation in Salzwedel und ist etwa 120 Jahre alt. Die Bierflasche einer Magdeburger Brauerei stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Bauarbeiter haben sie entdeckt und gesichert.

Salzwedel - An der Ecke Burgstraße/Holzmarktstraße frisst sich der Bagger ins Erdreich. Es werden Schächte gesetzt und Leitungen verlegt. Dabei würde unwiederbringlich zerstört, was frühere Generationen in diesem geschichtsträchtigen Areal hinterlassen haben. Wären nicht Archäologe Uwe Fiedler und sein Helfer René Leupold. Bei jeder Bodenschicht, die abgetragen wird, sind sie dabei und begutachten Verfärbungen im Erdreich, die auf Siedlungsspuren hinweisen könnten. Das bedeutet dann eine kurze Unterbrechung der Arbeiten.