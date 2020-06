Im Dachgeschoss eines Hauses in Mahlsdorf brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kameraden vor Ort.

Mahlsdorf (ds) l Einem aufmerksamen Mädchen (12) ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr passierte. In Mahlsdorf geriet am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr der Dachstuhl eines Hauses an der B 71 in Brand. Die Zwölfjährige war allein zuhause, wie vor Ort zu erfahren war. Sie bemerkte Rauch im Dachgeschoss und alarmierte einen Nachbarn, der sofort die Feuerwehr rief.

Zahlreiche Wehren aus den umliegenden Ortsteilen Pretzier, Benkendorf, Liesten, Buchwitz sowie Mahlsdorf und Salzwedel rückten aus. 45 Kameraden und zehn Fahrzeuge waren vor Ort. Bekämpft wurde der Brand schließlich vom Korb der Salzwedeler Drehleiter aus. Die Einsatzkräfte mussten zahlreiche Dachpfannen abdecken, um dem eigentlichen Brandort auf die Spur zu kommen. Zwischenzeitlich sperrte die Polizei die Bundesstraße komplett. Der Verkehr wurde weiträumig über Maxdorf umgeleitet. Gegen 17.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.