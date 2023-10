Junge Briefmarkenfreunde laden am 21. Oktober zum Tauschen gesammelter Postwertzeichen in die Pretzierer Grundschule ein. Dabei schätzen Experten den Wert von Marken.

Pretzier - Es ist eine besondere Sammelleidenschaft, die ihren Reiz wohl nie verlieren wird. Schon vor mehr als 100 Jahren wurden die kleinen Postwertzeichen gesammelt, archiviert, gehandelt und getauscht. Das ist heute nicht anders. Noch immer üben die kleine Bildchen Faszination auf die Sammler aus. Und das Alter spielt dabei keine Rolle.

In Salzwedel schlummern in vielen Haushalten ebenfalls große Sammlungen. Auch in Kinderzimmern. Beispielsweise bei Ludwig Schulze und Jonna Schneider. Beide zählen zu den Jungen Briefmarkenfreunden Pretzier. Kürzlich hatten sie wieder eine Auktion. Und das nächste Highlight steht schon vor der Tür.

So fand erst kürzlich wieder eine Gruppenauktion via WhatsApp in den Räumlichkeiten der Briefmarkenfreunde in der Grundschule Pretzier statt. Dabei können die Kinder mit virtuellem Geld um die kleinen Kleber mitbieten. Ludwig Schneider schnappte sich beispielsweise Flugzeugbriefmarken, während Jonna Schneider auf Postwertzeichen mit Tiermotiven aus war, wie Carmen Kauffmann von den Briefmarkenfreunden aus Pretzier berichtet.

Ein Höhepunkt des Treffens: Ein Sammler hatte aus Berlin drei Pakete voller Briefmarken in den Altmarkkreis geschickt. Er sammelte zu DDR-Zeiten Marken mit Tiermotiven und war nun bereit, sich davon zu trennen. Ein Kontakt, der über die Deutsche Philatelisten-Jugend zustande kam, so Kauffmann: „Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie die Exponate mit den vielen schönen Motivmarken sahen.“

Die Jungen Briefmarkenfreunde sind aber gewiss keine geschlossene Gruppe, stehen weiteren interessierten Kindern und kleinen Sammlern offen. Wer selbst mal dabei sein möchte: Am Sonnabend, 21. Oktober, findet im Keller der Pretzierer Grundschule von 10 bis 15 Uhr ein Tauschtag statt. Experten seien vor Ort, um Sammlungen zu schätzen, so Kauffmann.

Die Veranstaltung wird vom Verein Förderung der Philatelie und Postgeschichte aus der Landeshauptstadt unterstützt. Mehr Infos zur Aktion oder den Jungen Briefmarkenfreunden gibt es bei Carmen Kauffmann (0173-4747192).