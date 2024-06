Die Gewinner in den drei Kategorien des Bürgerpreises, mit dem Ehrenamtliche in der Westaltmark geehrt werden, stehen fest.

Zichtau. - Die Sieger des Bürgerpreises 2024 „Zukunft braucht Zusammenhalt“, einem Preis für Ehrenamtliche in der westlichen Altmark, stehen fest. Die Auszeichnungen wurden am Mittwochnachmittag, 19. Juni, im Rahmen der Festveranstaltung „30 Jahre Altmarkkreis Salzwedel “ an Sabine Schönian (Alltagshelden), Anne Born (Tierisch engagiert) und Lothar Schulze (Lebenswerk) übergeben.

Alle Kandidaten und die vielen weiteren Besucher der Veranstaltung auf dem Gelände des Gutes Zichtau erlebten ein buntes Programm, bei dem mit den Auftritten des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt, der Parforcehornbläsergruppe Mildetal und der Band Schwarzbrand auch musikalisch einiges geboten wurde.

Neben den drei Schirmherren der Veranstaltung, Landrat Steve Kanitz, Hans Jürgen Behr (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Altmark West) und Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath, begrüßte auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, die Gäste, die sich beim Bürgerfest vergnügten.