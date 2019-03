Die Vorschlagsphase ist beendet, die Kandidaten für die Abstimmung stehen fest.

Kandidaten Junges Ehrenamt: Michael Benecke, Zehren Pascale Rose, Kalbe Verena Treichel, Kunrau Lena Wallwitz, Jeeben Felix Wantzek, Kleinau Alltagshelden: Peter Conzendorf, Mehmke Janette Herrmann, Salzwedel Heidemarie Hintsch, Gardelegen Thomas Koberstein, Salzwedel Sabine Spangenberg, Salzwedel Lebenswerk: Rolf Drebenstedt, Letzlingen Erich Fischbeck, Kunrau Otto Mewes, Kleinau Ulf Sachse, Salzwedel Irmtraud Subke, Apenburg Kommunales Ehrenamt: Dr. Hans-Joachim Becker, Gardelegen Uwe Hundt, Vissum Heinrich Schmauch, Beetzendorf Angelika Scholz, Diesdorf Anni Schulz, Wernstedt,

Salzwedel l Die Kandidaten für die Abstimmungsphase des Bürgerpreises des Altmarkkreises Salzwedel stehen fest. Eine Jury, die sich aus Vertretern des öffentlichen Lebens zusammensetzte, wählte aus den insgesamt 49 Vorschlägen jeweils fünf Kandidaten in vier Kategorien aus. Die Abstimmungsphase selbst beginnt am Sonnabend, 27. April, und endet am Sonnabend, 25. Mai. Abgestimmt werden kann wahlweise per Coupon in der Volksstimme oder im Generalanzeiger, jedoch auch über die Homepage der Volksstimme.

49 Vorschläge für 4 Kategorien

Der Bürgerpreis wird von der Volksstimme, dem Altmarkkreis Salzwedel und Sparkasse Altmark West ausgelobt, um ehrenamtlich Tätige in der Region für ihr Engagement zu ehren. Die Preise werden am 21. Juni, im Rahmen einer Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Altmarkkreises übergeben. Bis zum 5. März waren insgesamt 49 Vorschläge für die vier Kategorien, in denen der Bürgerpreis in diesem Jahr verliehen wird, eingetroffen. 19 Vorschläge gab es in der Kategorie Alltagsheld, 10 Jugendliche wurden für den Preis in der Kategorie Junges Ehrenamt vorgeschlagen. 12 Männer und Frauen wurden für ihr Lebenswerks nominiert, des Weiteren acht ehrenamtlich aktive Kommunalpolitiker.

Der Jury gehörten die drei Schirmherren des Bürgerpreises, Landrat Michael Ziche, Thomas Frommhagen, Regionalverlagsleiter der Volksstimme, und Andreas Störmer, Vorstand der Sparkasse Altmark West, an. Außerdem beteiligten sich Oliver Stegert (Sozialausschuss), Jochen Rechtenbach (Kreisseniorenbeirat), Lutz Franke (Kreissportbund), Tim Schwaneberg (Kreisschülervertretung), Thekla Putzke von der Evangelische Familienbildungsstätte Klötze als Vertreterin für Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Gardelegens Stadtwehrleiter Sven Rasch für die Feuerwehren und Karl-Heinz Reck für den Bereich Kultur und die Heimatvereine an der Auswahl.

Losglück

Da in den Kategorien Alltagsheld, Junges Ehrenamt und Lebenswerk mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl von den Jurymitgliedern erhielten, musste das Los entscheiden. Bei den Alltagshelden entschied das Los zwischen Kay Knittel (Klötze), Corinna Köbele (Kalbe), Ute Juschus (Henningen) und Thomas Koberstein (Salzwedel) für Letzteren. Bei den jungen Ehrenamtlern entscheid das Losglück zwischen den Schülern des Gardelegener Scholl-Gymnasiums Eliano Neal Mertens, Theresia Burchardt für Pascale Rose. Auch Otto Mewes und Rolf Drebenstedt hatten für die finale Abstimmung Losglück.