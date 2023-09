Autofahrer aufgepasst: Im Zuge des Nysmarkts in Salzwedel werden weite Teile der Innenstadt für den Straßenverkehr geseprrt. Und dies über das Wochenende hinaus.

Salzwedel - Wer derzeit im Stadtzentrum der Hansestadt Salzwedel unterwegs ist, hat sie womöglich schon gesehen: Die Schausteller rücken an. An mehreren Stellen sind schon Fahrgeschäfte, Getränkewagen und Bühnenequipment zu sehen. Der Nysmarkt steht vor der Tür. Damit einher gehen einige Sperrungen in der Innenstadt.

Das geht schon mit dem Parken los. Denn die Stellflächen vor und hinter dem Bürgercenter werden bereits von Schaustellern eingenommen. Wenn der Nysmarkt beginnt, werden auch der Nicolaiplatz und die Nicolaistraße ab der Kleinen St.-Ilsen-Straße bis zur Mönchskirche gesperrt. Das Ganze bis Mittwochfrüh.

Burgstraße ab Amtsgericht für Straßenverkehr dicht

Auch die imaginäre Hauptstraße der Innenstadt, die Neuperverstraße, wird ab der Wollweberstraße bis zur Wallstraße ab Donnerstag um 18 Uhr für das Volksfest in der Kreisstadt dichtgemacht. Demnach gibt es auch keine Zufahrt von der Alten Jeetze. Der Verkehr rollt in diesem Bereich ebenfalls erst Mittwochfrüh wieder.

Am Schulwall ab Lohteich kommen Autofahrer ab heute Abend ebenfalls nicht mehr weiter und müssen sich bis 4. Oktober um 6 Uhr gedulden. Gleiches gilt für die Burgstraße – ab Höhe Amtsgericht.

Von den Straßensperrungen ist auch die Holzmarktstraße betroffen. Um das Amtsgericht kreisen ist damit von Donnerstagabend um 18 Uhr bis Mittwochfrüh um 6 Uhr im Zuge des Volksfestes nicht mehr möglich. Anwohner kommen aber über die Kramstraße zu ihren Grundstücken. Die Poller werden dort entfernt.