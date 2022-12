Bunte Teller - was liegt drauf im Altmarkkreis?

Selbstgebackene Kekse, Nüsse, Schokolade, Mandarinen, Äpfel – an solchen buntenTellern erfreuten sich die Besucher des Mehrgenerationenhauses Salzwedel in der Adventszeit. Doch nicht überall sahen die weihnachtlichen Teller mit Naschereien so aus und früher schon gar nicht.

Foto: Mehrgenerationenhaus