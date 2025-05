Die Initiatoren des Bürgerbegehrens in Dähre müssen die Frage bezüglich der Windräder im Wald konkretisieren. Das bedeutet noch einmal, Unterschriften zu sammeln.

Gemeinderat hält am Bürgerbegehren fest

Der Umgang mit erneuerbaren Energien, unter anderem Windräder im Wald, sorgt in der Gemeinde Dähre für heftige Diskussionen.

Bonese. - Der Dährer Gemeinderat hält an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zum Thema Windkraftanlagen im Wald fest. Dafür sprachen sich die Ratsmitglieder am Montag mehrheitlich während ihrer Sitzung in Bonese aus.