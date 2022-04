Bushaltestellenschild gefährdet Fußgänger in Salzwedel

In der Straße „Am Kronsberg“ in Salzwedel steht bereits seit dem vergangenen Jahr eine unbefestigte Bushaltestelle. Bei Wind wird sie zur Gefahr für Passanten.

Umgekipptes Bushaltestellenschild am Kronsberg 5. Das Schild fällt laut einer Leserin mitunter quer über den Gehweg.

Salzwedel - Eine Anwohnerin, die in der Nähe der Bushaltestelle Am Kronsberg lebt, sieht sich und andere Passanten durch ein nicht befestigtes Bushaltestellenschild gefährdet - vor allem bei starken Windböen wie am Montag dieser Woche.