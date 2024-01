Der Circus Maximus will in den Winterferien in der Salzwedeler Bauernmarkthalle mit Pferdedressur, Akrobatik sowie lustigen Einlagen das altmärkische Publikum unterhalten.

Salzwedel. - Der Circus Maximus gastiert in Salzwedel. Dazu wird die gut geheizte Bauernmarkthalle vom 2. bis 5. Februar erstmals zur Zirkusmanege. Die festliche Premierenvorstellung gibt es am Freitag, 2. Februar, ab 17 Uhr.

Das von der Salzwedeler Volksstimme präsentierte Gastspiel lässt keine Wünsche der Zirkusfreunde offen, verspricht Zirkusdirektor Ronaldo Karl Weisheit. Als Spross der traditionsreichen Artistenfamilie Weisheit weiß der Chef des Cirkus Maximus genau, was beim Publikum ankommt.

So bietet das „Duo Francordi“ atemberaubende Akrobatik in luftiger Höhe, nennt er einen Programmpunkt, auf den sich die Gäste freuen können.

Gute Bekannte sind im Rahmen des Auftritts der Zebras zu erleben. Die gestreiften Tiere haben sehr zur Freude der Besucher des Tierparks am Jeetzeufer ihre Sommerfrische in Salzwedel verbracht.

Arabische Hengste in Salzwedel

Besonders am Herzen liegt Ronaldo Karl Weisheit die Dressur der feurigen arabischen Hengste. „Mit der ersten Freidressur durch Philip Astley begann die Geschichte des modernen Zirkus’. Im Jahr 1768 eröffnete er eine Reitschule in London, wo er morgens unterrichtete und nachmittags Vorführungen mit seinen Pferden gab“, erläuterte Weißheit. Er habe seine Arena nach dem Vorbild des römischen Circus’ „Maximus Circus“ genannt. Am 9. Januar 1768 habe er einen Kreis gezeichnet, den er mit Pferden, Akrobaten, Jongleuren und Clowns füllte - das sei der Beginn des modernen Circus, so wie wir ihn heute kennen, gewesen. Daher sei das Pferd auch das Wappentier des Zirkus’.

Ein besonderes Angebot gibt es übrigens am Montag, 5. Februar. Jeweils um 14 und um 17 Uhr sind die Ferienkinder zu einem großen Mitmachcirkus eingeladen.

Weitere Informationen und Karten gibt es unter Telefon 0157/71 34 19 89. Anmeldungen fürs Mitmachen sind dort auch möglich.

Abgerundet wird das Programm mit einem Süßwarenstand und einem Kinderkarussell.