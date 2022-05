Corona kehrt mit Wucht zurück: Altmarkkreis Salzwedel plant mehr Tests in Schulen

Salzwedel - Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 100 und die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung rechnen damit, dass sie in den kommenden Tagen noch steigt. Aus den Schulen wurden dem Gesundheitsamt am Montag elf positive Schnelltests gemeldet. Eine Bestätigung mit einem PCR-Test steht noch aus, teilt Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises auf Nachfrage mit. Vor allem die Entwicklung in den Kindertagesstätten und Schulen bereite Sorge.