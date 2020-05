Wie hier in Kemnitz sind alle Spielplätze in der Hansestadt wieder zugänglich. Archivfoto: Anke Pelczarski

Die Spielplätze, der Burggarten und der Tierpark im Gebiet der Hansestadt Salzwesel sind ab Sonnabend wieder zugänglich.

Salzwedel l Endlich! Die gute Nachricht für alle Familien mit Kindern kam Freitagvormittag aus dem Rathaus der Hansestadt. Ab Sonnabenddürfen sich die Jungen und Mädchen wieder auf den Spielplätzen im Stadtgebiet austoben. Wie Stadtsprecher Andreas Köhler mitteilt, hat die Stadtverwaltung vom Kreis die Genehmigung erhalten, alle 32 Spielplätze im Stadtgebiet wieder für eine Benutzung frei zu geben. Dafür gelten die bekannten Abstandsregeln – 1,5 Meter zwischen den Personen – sowie die Hygieneauflagen (Personen mit Erkältungssymptomen dürfen die Spielplätze nicht betreten). Kinder müssen von einer volljährigen Person begleitet werden. Köhler: „Auch müssen Eltern dafür Sorge tragen, dass überfüllte Spielplätze gemieden werden.“

Die Auflagen an die Stadtverwaltung besagen weiterhin, dass die Sportanlagen auf Spielplätzen gesperrt bleiben. Öffentliche Sportplätze dürfen nicht betreten werden, erklärt Köhler. „Entsprechende Hinweisschilder, die auf die einzuhaltenden Vorschriften hinweisen, wurden am Freitag vom Bauamt an allen Spielplätzen angebracht“, ergänzt er.

Öffentliche Toilette nutzbar

Auch der Salzwedeler Burggarten ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Damit ist auch die Toilette nutzbar.

Weiterhin ist der Tierpark im Park des Friedens für die Hansestädter und Auswärtige geöffnet. Am Montag, 11. Mai, werden die Sitzbänke auf dem Rathausturmplatz angebracht. Der Stadtsprecher weist darauf hin, dass auch beim Aufenthalt im Burggarten, im Tierpark und auf den Bänken generell die Hygienevorschriften einzuhalten sind. Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt auch dort, weiterhin sind Ansammlungen von Personen zu vermeiden.

Bad wird vorbereitet

Wie Bürgermeisterin Sabine Blümel in der Finanzausschusssitzung am 6. Mai mitteilte, arbeite die Stadtverwaltung an der Öffnung weiterer städtischer Einrichtungen. Diese sollen nach und nach erfolgen, erklärt Köhler. Auch die Öffnung des Salzwedeler Freibades werde vorbereitet und das Wasser in die Becken eingelassen. Wann und unter welchen Bedingungen ein Badbetrieb erfolgen kann, sei aber noch nicht klar, hatte Blümel erklärt.