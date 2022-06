Corona: Nur unter 2G zum Einsatz? So läuft es bei den Feuerwehren im Altmarkkreis

Vor dem EInsatz zum Schnelltest? In der Einheitsgemeinde Klötze wird das so gehandhabt. Doch Klötze scheint eine Ausnahme.

Altmarkkreis - Kurz vor 9 Uhr. Die Sirenen heulen in der Kreisstadt. Schon aus mehreren Kilometern vor Salzwedel sind dicke schwarze Rauchwolken zu sehen. Die Nachricht: Großbrand auf einem Recyclinghof. Das Feuer droht, auf ein Autohaus überzugreifen Wenig später finden sich unzählige Feuerwehrfahrzeuge aus diversen Gemeinden in der Region ein. Dieses Szenario stammt aus 2017 und steht exemplarisch für die vielfältigen Einsätze der Wehren im Altmarkkreis. Doch was, wenn sich vor dem Einsatz zahlreiche Frauen und Männer in den Gerätehäusern hätten testen müssen?