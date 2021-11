Corona: Wo Schnelltests im Altmarkkreis Salzwedel aktuell möglich sind

Altmarkkreis (ao) - Wer im Altmarkkreis Salzwedel einen Schnelltest benötigt, hat in allen Städten die Möglichkeit, wie die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite auflistet. In Salzwedel ist dies beim Cito-Testzentrum, Tuchmacherstraße 78, möglich, Montag bis Donnerstag von 10 bis 17, Freitag von 9 bis 17 sowie Sonnabend von 9 bis 15 Uhr.

In Gardelegen kann in der LaVie-Apotheke von Montag bis Freitag von 8 bis 19 und Sonnabend von 9 bis 17 Uhr getestet werden. Von 9 bis 14.30 Uhr ist gleiches von montags bis freitags in der Rats-Apotheke möglich. Die Rosen-Apotheke hält das Angebot Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr vor, am Freitag zudem von 14 bis 18 und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr vor. Im Drive-In-Zentrum, Kämmereiforst 3, ist es nur mit Termin möglich: 03907/919910.

Vorherige Anrufe sind auch in Kalbe in der Danneil- (039080/3035) und Stadt-Apotheke (039080/387431) nötig.

Unter www.covisa.de kann beim EFA in Klötze ein Termin gemacht werden. Weitere Infos dazu gibt es hier.

In Arendsee im Deutschen Haus wird täglich von 14 bis 18 Uhr getestet. Eine Terminbuchung ist im Internet möglich: www.test-arendsee.de.

Kreissprecherin Birgit Eurich teilt auf Volksstimme-Anfrage mit, dass sich am Dienstag (16. November) weitere Anbieter beim Altmarkkreis gemeldet haben. Diese sollen zeitnah auf der Homepage des Kreises angegeben werden.