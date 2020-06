An der Perver-Grundschule in Salzwedel werden alle 180 Schüler auf Corona getestet. Eine Hort-Erzieherin hatte sich mit dem Virus infiziert.

Salzwedel l In Salzwedel laufen derzeit die Corona-Tests für 180 Grundschüler. Dazu ist das mobile Testteam in die Perver-Grundschule gekommen. Die Eltern der Kinder hatten zuvor telefonisch einen Termin erhalten, wann sie mit ihren Sprösslingen zum Test erscheinen sollen. Lehrerinnen holen die Kinder jeweils einzeln vom Schulhof ab und begleiten sie zu den Räumen, in denen die Tests vorgenommen werden. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass eine Erzieherin aus dem Hort der Schule mit dem Coronavirus infiziert ist.

Eine Hausärztin aus dem Altmarkkreis hat sich kurz entschlossen dazu bereit erklärt, die Tests zu übernehmen und dafür ihre Praxis am Freitag geschlossen. Zudem sind Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort. Mit einem Infoblatt vom Altmarkkreis und einigen Aufgaben, die ihre Lehrer für sie ausgearbeitet haben, kommen die Jungen und Mädchen nach wenigen Minuten wieder zu ihren Eltern zurück.

Weitere Tests im Fieberzentrum

Die Lehrer der Schule, die Erzieher des städtischen Hortes "Pedro und Janina" und weiteres Personal wurden bereits am Morgen im Fieberzentrum getestet. Die Ersten Proben werden bereits heute Mittag von einem Kurier nach Magdeburg gebracht. Die zuständige Dezernentin Kathrin Rösel geht davon aus, dass schon am Sonnabend (27. Juni) erste Ergebnisse vorliegen. Weitere werden am Sonntag erwartet. Die Schule bleibt am kommenden Montag noch geschlossen. Dann soll auf Grundlage der Testergebnisse entschieden werden, wie es weitergeht, erklärte Rösel.

Anders als medial berichtet, sind momentan im Altmarkkreis 37 Personen in aktiver Quarantäne. Darunter die Kontakpersonen - Familie, Freunde, Kollegen - der infizierten Mitarbeiterin und die Hortkinder, die direkt von ihr betreut wurden, erklärt Rösel.