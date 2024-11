Investigativjournalist Marcus Bensmann berichtet am 20. November in Salzwedel unter dem Titel „Der AfD-Komplex und die Gefahr von rechts“ über Erkenntnisse zu der rechtsextremen Partei.

Über den AfD-Komplex, die demokratiegefährdenden Pläne der Partei und die Gefahr von rechts berichtet Reporter Marcus Bensmann vom gemeinnützigen Medienhaus Correctiv in einer Lesung und Gespräch mit dem Magdeburger Kabarettisten Lars Johansen am 20.11. im Club Hanseat. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Journalist berichtet von Desinformation und systematischer Täuschung

Marcus Bensmann und Correctiv haben die AfD viele Jahre investigativ unter die Lupe genommen. Sie deckten illegale Parteispenden aus dem Ausland auf, machten die Abkehr aus der Westbindung transparent und warnten vor dem Ende der Menschenrechte in einer „multipolaren Weltordnung“ an der Seite von Russland und China. Anfang 2024 veröffentlichte Correctiv die Recherche zum Geheimtreffen in Potsdam und den Plan, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Bensmann erklärt, wie der Aufstieg der AfD durch Desinformation und systematische Täuschung möglich wurde. Die Veranstaltung wird vom Offenen Kanal Salzwedel mitgeschnitten und gesendet. Später wird der Beitrag in der Mediathek des OKS abrufbar sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Club Hanseat bittet um Voranmeldung unter: office(at)club-hanseat.de.