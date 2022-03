Das bewegte Leben eines Agrarwissenschaftlers: Von der Altmark über Ankara nach Arendsee

Arendsee - Dass sie über ihren Verwandten ein Buch schreiben würde, hat sich Dr. Rosemarie Leinweber nicht ausgesucht. „Manche Themen und Projekte fallen mir direkt vor die Füße“, bemerkte sie am Rande der Buchlesung im Arendseer Gemeindezentrum. Die Rede ist von Geheimrat Professor Dr. Friedrich Falke, geboren am 7. Juli 1871 in Schwarzholz, gestorben am 10. März 1948 in Arendsee - Grünlandforscher, Begründer und Experte der moderne Weidewirtschaft.