Das passiert mit dem Buchhandel von Helga Weyhe in Salzwedel

Seit dem Tod von Deutschlands ältester Buchhändlerin im Jahr 2021 steht ihr Fachwerkhaus in Salzwedel leer. Nun gibt es neue Eigentümer. Und die haben einiges vor.

Es zählt zu den bekannten Fachwerkhäusern in Salzwedel: Der ehemalige Buchhandel von Helga Weyhe (✝).

Salzwedel - Der Geruch ist noch immer derselbe. Das Knarzen der Dielen, die alten Bücherregale ebenso. Wüsste man es nicht besser, man würde glauben, Helga Weyhe kommt gleich aus ihrem Büro in den Laden. Doch Salzwedels Ehrenbürgerin ist am 4. Januar 2021 verstorben. Seitdem steht das Objekt leer. Nun aber soll wieder Leben in das historische Fachwerkhaus ziehen. Und dabei spielt das Wirken von Deutschlands einst ältester Buchhändlerin weiterhin eine gewichtige Rolle.