Uwe Otto am Steuer des betagten Kühlfahrzeugs. Für dieses muss dringend Ersatz beschafft werden.

Salzwedel. - Sie sind ein eingespieltes Team, Ronny Ostwald und Uwe Otto mit ihrem Kühltransporter. Mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl gelingt es den beiden Fahrern der Salzwedeler Tafel fast immer, das Fahrzeug pannenfrei ans Ziel zu bringen. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit. Schließlich wurde der Transporter bereits vor nunmehr 13 Jahren in Betrieb genommen. Seit dem Jahr 2017 rollt er für die Tafel durch den Altmarkkreis. Der Tacho zeigt rund 280.000 gefahrene Kilometer an. Jede Woche kommen knapp 800 weitere Kilometer dazu. Diese Fahrleistung ist nicht spurlos an dem Fahrzeug vorbei gegangen. Insbesondere die Karosse hat gelitten.