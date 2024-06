Der urlalte Gebäudeteil des Fachwerkensembles wird neu eingedeckt. Doch es braucht drigend weitere Ziegel. Nun bittet der gemeinnützige Verein in Salzwedel um Hilfe.

Der Bürgermeisterhof in Salzwedel benötigt Unterstützung

Der Bürgermeisterhof-Verein ist wieder ein Stück weiter. Derzeit laufen umfangreiche Dachinstandsetzungen. Doch die seien ins Stocken geraten, wie Vorsitzender Jacob Blödow erzählt.

„Wir decken derzeit das Dach des ältesten Teilgebäudes, des Rosettenhauses von 1543.“ Teils seien Dachziegel verwendet worden, die schon auf dem Objekt lagen. Andere kämen aus einer Spende. Doch nun gehe das Material aus. „Uns fehlen circa 700 Hohlpfannenziegel“, so Blödow, dann könne der uralte Gebäudeteil fertig gedeckt werden. Der Vorsitzende hofft nun, dass sich weitere Spender finden, um die restlichen Ziegel aufzutreiben.

Unterstützer können sich per Telefon (03901/3 02 62 01) oder via E-Mail (info@buergermeisterhof.de) beim Salzwedeler Verein melden. Dann werde alles weitere besprochen, so der Vereinsvorsitzende.