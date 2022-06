Der digitale Draht zur Polizei: Strafanzeige per Mausklick

Online shoppen, Urlaub buchen, Geld überweisen - geht alles im Internet. Selbst den störrischen Nachbarn anzeigen. Was etwas sonderbar klingt, ist in Sachsen-Anhalt möglich.

Salzwedel - „Online-Anzeige und mehr.“ Unter diesem Slogan präsentiert sich die Polizei in Sachsen-Anhalt in ihrem elektronischen Polizeirevier, kurz E-Revier. Dort begrüßt kein Polizist den Bürger und fragt, worum es geht. Stattdessen eine etwas schnöde gestaltete Internetseite. So sei den Bürgern ein unkomplizierter Kontakt zur Polizei möglich, pries Innenministerin Tarmara Zieschang die digitale Wache Anfang des Jahres an. Aber ist dem so? Und was wird auf diesem Weg eigentlich angezeigt?