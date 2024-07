Rockenthin - Scharf und auffallend gleichmäßig grenzt sich die dunklere Humusschicht vom darunterliegenden sandfarbenen Erdreich ab. Doch an manchen Stellen ist die tieferliegende Schicht ebenfalls dunkel. „Dort befanden sich einst Grubenhäuser der Elbgermanen“, erklärt Archäologe Maximilian Mewes und fügt hinzu: „Die Schmutzeinträge durch menschlichen Gebrauch sind an der dunkleren Färbung des Erdreiches an dieser Stelle noch nach etwa 1.500 Jahren zu erkennen.

