Der Wirtschaftspreis Altmark ist am 22. November 2024 in Winterfeld an fünf Unternehmen verliehen worden.

Winterfeld/vs - Die Preisträger des Wirtschaftspreises Altmark 2024 stehen fest. Fünf Unternehmen wurden am Freitag, 22. November, in der Festscheune „Rustica“ des Winterfelder Hofes in Winterfeld geehrt

Die Coman Software GmbH aus Stendal, Grünland der Bioladen aus Salzwedel und die HPS Steuer Altmark GmbH aus Bismark wurden in der Kategorie „Wirtschaftspreis 2024“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Tourismus & Gastronomie 2024“ ist der Preisträger das Wellness- und Sporthotel „Haus am See“ aus Arendsee. Den Preis in der Kategorie „Existenzgründung 2024“ erhielt die PFS Holding GmbH, eine Pumpenfabrik aus Salzwedel.

Insgesamt hat es 24 Bewerber gegeben. Die fünf Preise sind mit je 2.500 Euro und einem Kommunikationspaket des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes dotiert.