Als ein polizeibekannter Fahrraddieb Anzeige erstatten wollte, erhielt er selbst eine.

Salzwedel (vs) l Ein bekannter Fahrraddieb wollte am Montag, den 18. Januar eine Strafanzeige aufgeben, erschien dazu allerdings selbst mit einem gestohlenen Fahrrad auf der Wache.

Auf Nachfrage gab er an, das Rad in Magdeburg entwendet zu haben. So erfolgte nach der Strafanzeige in eigener Sache eine weitere von Amts wegen gegen ihn selbst. Das Fahrrad wurde sichergestellt.