Die Salzwedeler Polizei hat einen Geldbörsen-Dieb dank eines Zeugen-Tipps gestellt.

Salzwedel (za) l Fahndungserfolg für das Salzwedeler Polizeirevier: Am Sonnabend hatte sich eine 37-jährige Frau bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass ihr soeben ihre Geldbörse im Kaufland Salzwedel entwendet worden sei. Nahezu zeitgleich meldete sich ein 50-jähriger Zeuge, der die Tat beobachtet hatte und der dem Täter fußläufig gefolgt war.

Durch Hinweise des Zeugen sowie eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Beschuldigte wenig später an seiner Wohnschrift festgestellt werden. In dessen Wohnung konnte das Diebesgut gefunden werden. Es wurde anschließend an die Besitzerin zurückgegeben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet.