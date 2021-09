Diesdorf feiert historisches Erntefest am Tag der Deutschen Einheit

Wie die Menschen zu Urgroßmutters Zeiten ohne riesige Traktoren und Mähdrescher in der Altmark Landwirtschaft betrieben haben, ist am Sonntag im Freilichtmuseum Diesdorf zu sehen.

Wie einst das Korn von den Ähren getrennt wurde, ist am kommenden Sonntag in Diesdorf zu bewundern.

Diesdorf (vs) - Dreschkästen, Binder, Windfege, Schrotmühle oder auch der Handdreschflegel kommen am Sonntag, 3. Oktober, im Diesdorfer Freilichtmuseum zum Einsatz. Am Tag der Deutschen Einheit ist dort das Altmärkische Erntefest zu erleben. Alle Fans alter Landtechnik kommen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf ihre Kosten. „Im Takt der Traktoren und Maschinen dreschen die Heimatverbundenen aus Dähre das im Museum angebaute Getreide so wie vor 100 Jahren“, informiert Museumsmitarbeiterin Ivonne Ritter-Findeisen.

So wurde einst Flachs verarbeitet

Rundherum gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm. So wird in der Museumsschmiede und in der Böttcher- und Küferausstellung historisches Handwerk gezeigt. Die Frauen des Textilkreises Wolmirstedt führen vor, wie einst Flachs versponnen wurde. Dorflehrer Heinz-Günter Klaas erteilt ab 13 Uhr in der alten Dorfschule eine Unterrichtsstunde. Die Kinder können bei der Mitmachaktion „Max und Moritz“ aktiv werden. Die Stendaler Stadtmusikanten sorgen für die passende Musik.