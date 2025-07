Unfassbares Glück für einen Opel-Fahrer auf der Autobahn 2. In Fahrtrichtung Berlin ist er bei Theeßen bei einem Unfall unter einem Lkw eingeklemmt worden. Dass er lebt, gleicht einem Wunder.

Ein Opel-Fahrer ist am Mittwochnachmitag auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin bei Theeßen unter einen Lkw eingeklemmt worden. Dass er überlebt hat, gleicht einem Wunder.

Theeßen - Wie konnte er diesen Horror-Unfall überleben? Auf der Autobahn 2 ist am Mittwoch, 2. Juli 2025, in Fahrtrichtung Berlin bei Theeßen ein Opel-Fahrer gegen einen Sattelauflieger gekracht. Dabei wurde der Mann schwer eingeklemmt.

Gegen 16.30 Uhr war es auf der A2 zu dem heftigen Unfall gekommen - Stunden zuvor war in diesem Bereich ein Reisebus in einen Lkw gekracht, wobei über 20 Personen verletzt worden sind. Warum der Opel mit dem Lkw kollidiert ist, ist unklar. Fest steht, dass der Fahrer schwer verletzt in seinem Wagen unter dem Anhänger festhing. Der Kleinwagen hatte sich laut Burger Feuerwehr verkeilt und verformt.

Horror-Unfall auf der A2 bei Theeßen: Mann wird eingeklemmt und erlebt ein Wunder

Entgegen schlimmster Befürchtungen soll ein Arzt mitgeteilt haben, dass der Mann wach und ansprechbar sei. Man habe ihn schonend und zügig aus der ernsten Lage befreien wollen, heißt es von der Feuerwehr. Dazu ist der Auflieger mit einem Paratech-System zunächst angehoben worden, ehe eine hintere Tür vom Opel entfernt wurde. B-Säule und Fahrertür folgten dann. Mit einer Winde ist der verformte Wagen dann etwas bewegt worden, damit das Lenkrad hochgedrückt werden konnte. „Bis wir den Patienten aus seiner Lage befreien konnten“, heißt es weiter.

Zu den Einsatzkräften zählte die Feuerwehr aus Burg. Ein Mann war am Mittwoch in seinem Wagen bei einem Unfall auf der A2 bei Theeßen eingeklemmt worden. Foto: Marco Papritz

Achsengerecht sei er aus dem Wagen befreit und an den Rettungsdienst übergeben worden. Bei 40 Grad Celsius sei dies eine schwierige und schweißtreibende Aufgabe gewesen. Während der gesamten Maßnahme wurde der Fahrer durch einen Kameraden der Feuerwehr im Inneren des Fahrzeugs betreut. „Wir haben noch nie solch einen tapferen eingeklemmten Patienten erlebt“, lässt die Feuerwehr wissen.

Ein Opel-Fahrer ist am Mittwochnachmitag auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin bei Theeßen unter einen Lkw eingeklemmt worden. Ein Rettungseinsatz war nötig, der erfolgreich verlaufen ist. Foto: Marco Papritz

Zur Sprache kommen soll aber auch, dass sich die Einsatzkräfte über das Verhalten einiger Autofahrer geärgert haben. Nur wenige hätten angehalten und Hilfe angeboten. Gleichzeitig hätten aber viele Fahrer die Absperrungen missachtet, um weiter über die A2 rollen zu können. Pikant: Bei Ziesar war die Autobahn zu dem Zeitpunkt vollgesperrt - hier liefen noch die Reinigungsarbeiten, die nach dem Unfall eines Tanklasters nötig gewesen sind. Der hatte über 20.000 Liter Olivenöl verloren, die entfernt werden mussten.

Die A2 bei Ziesar ist am Donnerstag, 3. Juli 2025, auf zwei Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Die dritte und damit letzte Fahrspur soll am Freitag, 4. Juli 2025, folgen.