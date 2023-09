Diesdorf will Ärzte in den Ort holen

Diesdorf - Zu DDR-Zeiten gab es ein Landambulatorium in Diesdorf. Das Gebäude an der Himmelreichstraße wird heute unter anderem als Verwaltungssitz, für die Gemeindebibliothek und die Regionalbereichsbeamten der Polizei genutzt. In naher Zukunft – etwa in zwei Jahren – könnte es darin wieder Praxen geben, und zwar für drei Ärzte.

„Wir arbeiten intensiv an diesem Projekt“, sagt Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck, der preisgibt, dass ihm dieses Vorhaben quasi „vor die Füße gefallen“ sei. In Sachen Telekommunikation hatte er mit verschiedenen Ärzten zu tun, die auf seine Frage hin signalisierten, dass sie sich das Praktizieren in Diesdorf durchaus vorstellen könnten.

Vorarbeiten dauern wohl zwei Jahre

„Wir haben Vertreter der Kassenärztliche Vereinigung (KV) da gehabt, die unser Vorhaben wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Für Allgemeinmediziner und Kinderarzt sind Stellen frei“, berichtet Daniel Rieck über die Gespräche. Auch ein Orthopäde hatte Interesse signalisiert, doch von dieser Fachrichtung gebe es wohl zu viele im Altmarkkreis. Das habe die KV abgelehnt. Verhandlungen gebe es zudem mit einem Gynäkologen. Über Namen wolle er zum frühen Planungsstand noch nicht sprechen, so der Bürgermeister. Nur soviel: Die Gemeinde würde die Gespräche intensiv weiterführen, müsse jetzt aber erstmal Vorarbeiten leisten.

Angesiedelt werden könnten die geplanten drei Praxen im heutigen Rathaus sein. Für das Projekt sei ein Planer engagiert worden. „Für das Rathaus gibt es keine sogenannte Bestandsübersicht. Diese muss jetzt erstmal erarbeitet werden“, sagt Daniel Rieck. Parallel laufe die Bauplanung. Denn es müsse überlegt werden, wie die vorhandenen Räume optimal genutzt werden könnten, damit auch die jetzigen Angebote weiter vor Ort bleiben könnten.

„Es wäre schon super, wenn es uns gelingt, das Landambulatorium wiederzubeleben. Davon könnten auch die Nachbargemeinden profitieren“, ist sich Diesdorfs Bürgermeister sicher. Vielleicht könnten sie ihren Obolus dazu beitragen, damit das „Millionen-Vorhaben“, so Daniel Rieck, Wirklichkeit werde.