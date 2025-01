Pfarrer Matthias Friske mit der fast 600 Jahre alten Apostelglocke in der Katharinenkirche Salzwedel

Salzwedel. - Die Geschichte der Kirchenglocken in der Altmark hat Pfarrer Matthias Fricke von der St. Katharinen Kirchengemeinde in Salzwedel in einem Buch umfassend dokumentiert. Um die Druckkosten für das Werk mit dem Titel „Die mittelalterlichen Kirchenglocken der Altmark – Bestand und Verlustgeschichte“ finanzieren zu können, erhielt Friske von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Altmark West eine Förderung.