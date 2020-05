Bei einem Unfall auf der B71 in Salzwedel verletzten sich drei Menschen, es entstand hoher Sachschaden.

Salzwedel (me) l Fast 30.0000 Euro Schaden und drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 71 am Abzweig zum Kristallweg. Dabei wurden gleich drei Autos schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei vergleicht die Unfallstelle mit einem Schlachtfeld.

Auto übersehen

Was war geschehen? Gegen 10.44 Uhr war eine 39 jährige Salzwedlerin mit ihrem Opel aus Richtung Chüttlitz auf der B 71 unterwegs und wollte nach links in den Kristallweg abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die Autos stießen zusammen. Unglücklicherweise befand sich im Einmündungsbereich noch ein Pkw Citroen. Dessen Fahrer wollte nach rechts auf die B71 abbiegen. Auch der Citroen wurde bei dem Zusammenstoß von Hyundai und Opel beschädigt.

Bei dem Unfall wurden die 39-jährige Unfallverursacherin, sowie die Hyundai-Fahrerin und ihr 59-jähriger Beifahrer verletzt. Alle drei Verletzten mussten zur weiteren Untersuchung ins Klinikum nach Salzwedel gebracht werden. Die Unfallaufnahme gestaltete sich für die Polizei schwierig, da sich einige Verkehrsteilnehmer wenig umsichtig zeigten und mit unangepasster Geschwindigkeit teils mitten durch die abgesperrte Unfallstelle fuhren.