DRK-Kreisverband Salzwedel: Helfen ist Bürgerpflicht

Wer in Notfällen nicht hilft und stattdessen gafft oder sogar Bilder und Videos macht, kann vor Gericht landen.

Wer einen Menschen in Not beobachtet, wie hier die gestürzte Radfahrerin, ist verpflichtet zu helfen.

Salzwedel - Immer wieder gibt es Berichte über unterlassene Hilfeleistung. Mal helfen Mitreisende in einem Zugabteil nicht, wenn eine Frau sexuell belästigt wird, mal gehen Passanten einfach weiter, wenn jemand hilflos am Boden liegt. „Der ist bestimmt betrunken“, denken viele und wollen sich damit nicht aufhalten. Dabei ist es keine Frage von Edelmut, anderen Menschen in einer Notsituation zu helfen.