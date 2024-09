Lüchow/Gorleben. - Hat es seit dem 4. August nächtliche Drohnenflüge über Industriegebieten und stillgelegten Atomkraftwerken (AKW) in Stade und Brunsbüttel gegeben? Und wenn ja, was waren das für Drohnen? Diese Frage beschäftigt momentan das niedersächsische Innenministerium und die Staatsanwaltschaft. Einer Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums zufolge seien ab dem 4. August „verdächtige Feststellungen mit auffälligen Lichtern am Himmel“ gemacht worden, die „von Flugobjekten“ stammen könnten. Um welche Art von Flugobjekten es sich handele, werde seitens der Staatsanwaltschaft Stade ermittelt. Berührt waren in beiden Fällen offenbar auch die Gelände ehemaliger Atomkraftwerke.

