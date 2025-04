Altmarkkreis. - In Gesprächen mit Volksstimme-Lesern ist das immer mal wieder Thema. „Warum wird man eigentlich immer öfter geduzt?“, fragte erst in der vergangenen Woche eine Gardelegenerin in der Redaktion. Eigentlich geht es ihr um einen anderen Sachverhalt, aber auch der heutige Umgangston, der immer „kumpelhafter“ werde, liegt ihr am Herzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.