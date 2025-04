Gaby Engel ist Küsterin der Mariengemeinde in Salzwedel. Für sie ist es ihr Traumjob, mit viel Abwechslung, der einen eindrucksvollen Arbeitsplatz zu bieten hat.

Salzwedel. - Bei Gaby Engel ist der Name Programm. Sie ist der gute Engel der Mariengemeinde in Salzwedel. Als Küsterin übernimmt sie viele Aufgaben, die für ein reibungsloses Funktionieren des Gemeindelebens wichtig sind. Aber was ist da eigentlich alles zu tun?