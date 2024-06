In der Wollweberstraße hat Salzwedels erster Grow-Shop eröffnet. Dort gibt es Erde, Dünger und anderen Bedarf für den privaten Anbau von Cannabis.

Ladeninhaber Jonathan Mansfield steht an einem Regal mit Dünger für Hanfpflanzen im Grow Inn-Shop Salzwedel

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Im Schaufenster stehen Tomatenpflanzen, das Logo des Geschäfts enthält aber das Blatt einer Hanfpflanze. Grow Inn ist der Name des neuen Ladens in der Wollweberstraße – also irgendetwas muss es schon mit dem Anbau von Pflanzen zu tun haben. Ob mit dem von Tomaten oder dem von Hanfpflanzen, soll ein Besuch im Inneren zeigen.