Dambeck - Der Salzwedeler Ortsteil Dambeck hat am Dienstag ohne Gegenstimmen eine neue Ortsbürgermeisterin gewählt: Die Ur-Dambeckerin Ulrike Schulz-Wesche (47). „Ich will gemeinsam mit dem Ortschaftsrat das Gemeinschaftsgefühl im Dorf stärken und so das Leben in Dambeck attraktiv halten“, sagt Schulz-Wesche. Osterfeuer, Weihnachtsfeiern für Rentner und die Dorfgemeinschaft, Aufstellen des Dorfweihnachtsbaums, gemeinsame Müllsammelaktionen – all das will sie weiter ausbauen.

