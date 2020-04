Das Schild von Biagio Guzzos neuer Eisdiele wurde am Monat angebracht. In der Zwischenzeit wurde auch die Inneneinrichtung fertiggestellt, die Filiale macht heute auf.Foto: Sebastian Wienecke

Trotz Corona eröffnet Biagio Guzzo heute eine Eisdiele in der fast menschenleeren Innenstadt.

Salzwedel l Bis Kunden sich auch ins Café setzen können, wird es wohl noch dauern. Zumindest so lange, bis die derzeitigen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus wieder zurückgenommen werden. Doch davon lässt sich der gebürtige Italiener Biagio Guzzo offenbar nicht einschüchtern. Er glaubt an die Menschen und an sein Konzept.

Vollbetrieb folgt später

Und er glaubt an Eis und daran, dass es die Menschen lieben – auch in Krisenzeiten. Und während wegen des Coronavirus‘s viele Einrichtungen schließen und Neueröffnungen praktisch nirgends stattfinden, legt er heute in seinem neuen Geschäft an der Neuperver Straße los – wenn auch noch nicht mit voller Kraft. Denn sein Eis, das unter anderem mit Originalzutaten aus Sizilien und Piemont hergestellt wird, gibt es, wie für die Brache vorgeschrieben, natürlich erstmal nur zum Mitnehmen im Außer-Haus-Verkauf und nicht im Café.

Vor dem Verzehr müssen Kunden außerdem 50 Meter Abstand zwischen sich und die Filiale bringen – das bestimmen die Vorgaben und so soll es auch eingehalten werden. Deshalb würden zunächst auch nur drei Mitarbeiter eingestellt, sagt Guzzo. Erst wenn die Maßnahmen wieder gelockert werden und Kunden auch länger in den Innenräumen bleiben dürften, sollen zwei weitere dazukommen.

„Corona hat meine Pläne zwar gebremst, aber nicht blockiert“, sagt Guzzo mit dem sprichwörtlich sonnigen Gemüt, das man den Italienern ja gern nachsagt. Und auch das Glück war offenbar mit ihm, denn selbst der Umbau ging gut voran. Die Eröffnung seiner neuen Eisdiele musste, trotz derzeitiger Einschränkungen durch die Krise, nur eine Extra-Woche warten. Ursprünglich für Ende März angesetzt, wurde die Filiale nun heute geöffnet – dort, wo früher ein Spielzeugladen stand.

Begonnen hatte Biagio Guzzo übrigens einst mit einem Eisverkauf aus dem Eiswagen. Der heute 46-jährige Italiener kam 1995 nach Deutschland und tourte durch den Altmarkkreis. Seinen ersten Laden machte er 2003 aber in Niedersachsen auf – in Brome, direkt hinter der Grenze.

2016 kam er dann endgültig in die Altmark zurück, mittlerweile hat er Filialen in Klötze, und Gardelegen – und seit heute nun auch in Salzwedel. Von Salzwedel sei ihm übrigens abgeraten worden, sagt Guzzo augenzwinkernd. Leute haben angezweifelt, ob sich eine Investition überhaupt lohne, wie er erzählt: „Keiner hat an mich geglaubt.“

Aber so etwas lässt ein echter Optimist eben nicht gelten. Und mittlerweile fühle er sich hier schon wie zu Hause, sagt Guzzo. Und ein bisschen wirkt so viel positives Denken ansteckend. Ein schönes Zeichen in diesen Zeiten.