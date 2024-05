Gleich mehrere Ortswehren sollen von einem neuen Domizil in Klein Wieblitz profitieren. Jetzt gab es den symbolischen ersten Spatenstich.

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begann der Bau des Gerätehauses in Klein Wieblitz.

Klein Wieblitz. - In Klein Wieblitz entsteht ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Stützpunktbereich F. Rund 1,8 Millionen Euro fließen insgesamt in das Vorhaben. Davon kommen 750.000 Euro aus der Landeskasse.

Wenn wirklich gut wird, was lange währt, dann muss das Feuerwehrgerätehaus in Klein Wieblitz sehr gut werden. „Schließlich beschäftigt uns das Projekt bereits seit rund elf Jahren“, stellte Stützpunktbereichsleiter Christoph Rodewohl am Freitagnachmittag anlässlich des symbolischen ersten Spatenstichs fest. Ab 2019 nahm das Vorhaben vor dem Hintergrund der neuen Brandschutzbedarfsplanung zunehmend Fahrt auf.

„Unser besonderer Dank für die Unterstützung geht an die damalige Bürgermeisterin Sabine Blümel und den Landtagsabgeordneten Carsten Borchert“, betonte Rodewohl während der kleinen Feier, die am künftigen Standort des Gebäudes in Klein Wieblitz stattfand.

Maximal ein Jahr Bauzeit

Trotz der extrem langen Vorbereitungszeit muss es nunmehr für das Bauteam um Frank Wernstedt sehr schnell gehen. Denn nur rund zwölf Monate bleiben bis zur Fertigstellung.

„Im Sommer 2025 müssen die Mittel abgerechnet werden“, betonte der Chefplaner des Projekts. Die Kameraden aus Groß und Klein Gerstedt, Groß und Klein Wieblitz sowie Eversdorf und Tylsen können sich dann über beste Bedingungen freuen, um für ihr Ehrenamt zu üben und sich weiteres Wissen anzueignen.

Drei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge stehen ebenso bereit, wie Schulungsräume, ein Sanitärbereich und ausreichend Platz für die Ausrüstung. Zudem kommt in Kürze das neue Löschgruppenfahrzeug im Wert von rund 500.000 Euro. Beste Bedingungen also für die Arbeit der Kameraden zum Dienst für die Bürger, stellte Christoph Rodewohl und unterstrich dabei gleichzeitig die hohe Motivation der Mitglieder der Wehren.