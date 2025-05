Brandanschläge im Harzkreis Mülltonnen in Flammen: Warum die Polizei die Brandstifter in Halberstadt noch nicht erwischt hat

Immer wieder nächtliche Brandanschläge auf Müll- und Papiertonnen in Halberstadt: Anwohner sind sauer, weil die Polizei die Täter nicht zu greifen bekommt. Staatsanwaltschaft und Polizei erklären, warum es in diesem Fall so schwierig ist, Verdächtige zu fassen.