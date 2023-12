Der renommierte Windsbacher Knabenchor gastierte für einen guten Zweck in Salzwedel: Nun fließen 6000 Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst Altmark.

Salzwedel - „Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt“, soll der deutsch-französische Arzt, Philosoph und Theologe Albert Schweitzer einmal gesagt haben.

So geschehen auch am 9 Dezember. Die Salzwedeler Unternehmerin Gundula Kurzweg hatte sich einen Herzenswunsch erfüllt und den renommierten Windsbacher Knabenchor für ein Konzert in ihrer Heimatstadt gewinnen können. Mit der Erfüllung ihres persönlichen Wunsches erfüllte sie gleichzeitig auch den Wunsch von 400 Gästen im ausverkauften Kulturhaus. Denn ihnen war es so vergönnt, dieses Konzert des begnadeten Knabenchores auch ohne weite Anreisen beiwohnen zu können.

Ein ausverkaufter Saal im Salzwedeler Kulturhaus: Für den Chor schon im Vorfeld eine hohe Anerkennung. Foto: Oliver Becker

Auch dachte sie bei der Organisation des Konzertes an Menschen, die stets Unterstützung benötigen. Im Vorfeld des Konzertes hatte die Reiseunternehmerin auf ihren Fahrten und Veranstaltungen immer wieder die Werbetrommel gerührt und zu Spenden für den Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst Altmark aufgerufen. Auch ging ein Teil des Konzerterlöses in den Spendentopf.

Nach dem Konzert konnte Kathleen Tanger, leitende Koordinatorin des über 100 Mitglieder zählenden Vereins, einen symbolischen Scheck in Höhe von 6.000 Euro entgegennehmen. Die große Spendenbereitschaft von Einwohnern und Unternehmern hatten den Spendentopf derartig gut gefüllt.

Es war der emotionale Abschluss eines wahrlich hochkarätigen Konzertes. 60 Knaben im Alter von 10 bis 19 Jahren unter der Leitung des Leipziger Chordirigenten Ludwig Böhme hatten zuvor mit ihrer Darbietung die Sinne und Herzen des Publikums bewegt. Begleitet wurde der fränkische Chor von der Lautten Compagney Berlin, einem Barockmusik-Ensemble.

Gemeinsam führten sie die Zuhörer durch die weihnachtliche Klangwelt der vergangenen sieben Jahrhunderte. Die glasklaren fünf Dutzend Knabenstimmen erfüllten den großen Saal des Kulturhauses in seiner Gänze und verführten die Zuhörer zum Träumen. Das Publikum dankte mit stehendem Beifall. Auch Bürgermeister Olaf Meining sparte nicht mit lobenden Worten.

Sehr gerührt zeigte sich Kathleen Tanger vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Altmark, als ihr Gundula Kurzweg den Scheck überreichte. Foto: Oliver Becker

Gemeinsam überreichten er und Veranstalterin Gundula Kurzweg als Dank für die glanzvolle Darbietung süße Grüße aus der Baumkuchenstadt Salzwedel an die begnadeten Sänger und Musiker.