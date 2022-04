Erneute Infektionsfälle in Schulen im Altmarkkreis Salzwedel

Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht an. Der Altmarkkreis Salzwedel meldet am Donnerstag 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Alle Zahlen auf einen Blick.

Altmarkkreis (vs) - 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Altmarkkreis Salzwedel gestern gemeldet. Die Erkrankten wohnen in allen Bereichen, teilt das Presseteam des Kreises mit. Auch Gemeinschaftseinrichtungen sind von Infektionsfällen betroffen. Dazu zählen die Ganztagsgemeinschaftsschule Lessing, die Jeetzeschule, die Lessing-Grundschule, das Jahn-Gymnasium (alle Salzwedel), das Gymnasium Beetzendorf sowie die Grundschulen in Kusey und Arendsee.