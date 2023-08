Salzwedel - Stellvertretend für seine 57 ehemaligen Mitschüler des Abiturjahrgangs 2023 überreichte Jannis Zühlke eine Spende über 1299,02 Euro an Michael Malinowski, Oberstufenkoordinator am Salzwedeler Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium. Der Pädagoge wird diese Summe im Namen der Schüler an das Kinderhospiz Mitteldeutschland weiterleiten.

„Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten rund um den Abi-Ball fand sich diese Summe noch in der Jahrgangskasse“, erinnerte sich Zühlke. Was also tun mit dem Geld, fragten sich die jungen Leute. Bislang sei es üblich gewesen, die Restsumme zu gleichen Teilen unter den Schülern des Jahrganges aufzuteilen. Beim aktuellen Kassenstand wären das immerhin rund 22 Euro pro Abiturient gewesen. Doch die ehemaligen Gymnasiasten entschieden sich anders.

Lesen Sie hier: Mehr als 5000 Euro aus Salzwedel an Kinderhospiz Mitteldeutschland

„Pia Meier brachte in der Klassengruppe die Idee ein, das Geld für das Kinderhospiz zu spenden. Der Gedanke wurde sofort aufgegriffen und einstimmig befürwortet“, blickte Jannis Zühlke zurück. Der ehemalige Schüler der Bildungseinrichtung ist für die nächsten Monate im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am Salzwedeler Gymnasium tätig und konnte somit den symbolischen Scheck an Michael Malinowski übergeben. Dieser zeigte sich mehr als überrascht.

„Eine solche Art zur Auflösung der Jahrgangskasse hat es bislang noch nicht gegeben. Die Entscheidung dazu ist allein in den Reihen der ehemaligen Schüler gefallen“, betonte Malinowski.

Mit dem Kinderhospiz selber verbindet das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium seit 2017 eine enge Zusammenarbeit. Immer wieder unterstützen die jungen Altmärker die Einrichtung.

Erst zu Beginn diesen Jahres konnten insgesamt 5126 Euro aus den Einnahmen des Adventsmarktes überwiesen werden. Die Kooperation solle natürlich fortgesetzt werden, sagte Michael Malinowski abschließend.