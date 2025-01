Beim Tag der offenen Tür stellte die Salzwedeler Ganztags- und Gemeinschaftsschule ihre große Bandbreite an Angeboten und individueller Unterstützung für Schüler vor.

Fähigkeiten entwickeln an der Comeniusschule in Salzwedel

E-Gitarre lernen in der Comeniusschule: Liones Conrad (9) ließ sich von Michael „Elvis“ Schulze von Aktion Musik begeistern.

Salzwedel - An welche Schule soll mein Kind nach Abschluss der Grundschule gehen? Dieses Frage stellen sich dieser Tage viele Eltern in Salzwedel. Welche Möglichkeiten und individuellen Förderungen die Comeniusschule bietet, war am Mittwochnachmittag dort beim Tag der offenen Tür zu erfahren.