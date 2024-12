Hardrock, Blues, Jazz, Techno, Hip-Hop: Seit 1979 ist das Hanseat in Salzwedel eine angesagte Adresse. Neuerdings wird dem Club jedoch das Ende nachgesagt. Sehr zum Ärger des Chefs.

Salzwedel. - Das bevorzugte Biotop von Gerüchten soll die vorgehaltene Hand sein. Diese konkurriert jedoch längst mit den oftmals gar nicht mal so sozialen Medien. Und was einmal bei Facebook, X (vormals Twitter) und Co. auf die Datenautobahn geschickt wurde, lässt sich nur schwerlich wieder einfangen. Das muss derzeit ein Musikclub im Norden Sachsens-Anhalts leidvoll erfahren.