Regen und Wind hielten die Besucher nicht ab. In Scharen strömten sie zum Weihnachtsfest für die ganze Familie in den Märchenpark Salzwedel.

Salzwedel l „Das ist unsere jährliche Familientradition“, sagt eine Besucherin aus Magdeburg, während ihre Kinder am Lagerfeuer Stockbrot backen. Der Salzwedeler Märchenpark wurde zum Weihnachtsfest für die ganze Familie am zweiten Adventswochenende wieder von Hunderten Gästen besucht. Viele waren nicht das erste Mal dort, wie sie der Volksstimme berichteten. Eine Meinung hatten alle gemeinsam: Das Team des Märchenparkes begeistert alljährlich mit den stimmungsvollen Lichtinstallationen.

Auch die Salzwedeler kamen gern auf das Parkgelände an der Warthe. Im Bastelhaus bemalte der fünfjährige Phil Scholz aus der Hansestadt mit großer Konzentration eine kleine Kirche aus Keramik. Mutter Christine Scholz und Ur-Oma Barbara Ohlow hatten es sich derweil auf einer Bank gemütlich gemacht. „Man freut sich den ganzen Tag darauf“, meinte die Seniorin und schwärmte von der schönen Atmosphäre im Park. „Wir sind ganz oft hier, feiern Geburtstage oder die Einschulung“, berichtete Christine Scholz. Der Besuch des Märchenparkes gehöre zur Adventszeit einfach dazu, waren sie sich einig, während Phil weiter konzentriert malte.

Auftritt beim Weihnachtsmann

Unterdessen hatte Ida Minkus (4) ihren kleinen Auftritt beim Weihnachtsmann, der in einer Burgnische auf seine jungen Gäste wartete. Die kleine Salzwedelerin zeigte keine Nervosität und sagte ein kurzes Weihnachtsgedicht auf. Dafür gab es dann natürlich eine süße Belohnung. Die Kinderaugen strahlten.

Rundherum bot der Märchenpark wieder viele Attraktionen, die im Licht der Tausenden Lampen stimmungsvoll beleuchtet wurden. In aller Ruhe schlenderten die Gäste über das Gelände, genossen warmen Glühwein oder selbstgemachte Kartoffelpuffer. Vorsichtig mussten die Kinder am Lagerfeuer sein, denn so ein Stockbrot verbrennt ziemlich schnell, wenn es zu lange in die Flammen gehalten wird. Doch die Eltern passten auf und die Plätze rund um die Feuerschale waren ständig besetzt.

Auf der Bühne sorgten die Tanzgruppen des Erdgas Carneval Club und eine kleine Variete-Show für Kurzweil. Spannend wurde es bei der Feuershow, die wieder viele Blicke auf sich zog.