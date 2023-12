Fans des SV Eintracht Salzwedel sammeln in der Adventszeit wieder für den guten Zweck. In diesem Jahr wollen die Supporter des SVE den Verein Kinderträne finanziell unterstützen.

Salzwedel. - Lautstark unterstützt die Fanszene Salzwedel ihren Herzensclub Eintracht Salzwedel bei seinen Spielen. Aber nicht nur die Fußballer. Denn einmal im Jahr gilt ihre Unterstützung einem gemeinnützigen Verein.

„Fanszene hilft“, unter diesem Motto greifen die Eintracht-Fans wohltätigen Organisationen unter die Arme. Beispielsweise 2021, als der Salzwedeler Tierschutzverein Pfotenhilfe sowie die Tierpension Grimm in Ritze bedacht wurden. Mehr als 1600 Euro sind so in den Tierschutz vor Ort geflossen. „Viele haben in der Corona-Zeit Tiere gekauft und geben die nach und nach wieder ab“, erklärte seinerzeit Mario Heinicke von der Fanszene zur Wahl der Begünstigten.

Im Jahr zuvor durfte sich bereits die Tafel über 700 Euro freuen. In diesem Jahr wird nun für den Salzwedeler Verein Kinderträne gesammelt. Eine 1996 gegründete Bürgerinitiative, die es sich zur Aufgabe machte, die Schließung der Kinderstation abzuwenden. Mit Erfolg. Drei Jahre später wurde aus der Initiative ein gemeinnütziger Förderverein, der die Kinderklinik unterstützt, beispielsweise mit Spielzeug für die kleinen Patienten. „Wir wollen weiterhin achtsam sein, um auf eventuelle Schließungspläne der Kinderklinik jederzeit reagieren zu können“, heißt es auf deren Homepage.

Auch wenn sportlich auf ein erfolgreiches Jahr ihrer Eintracht geblickt wird, so sei es abseits des Fußballplatzes ein schwieriges gewesen, berichtet Mario Heinicke in einer Mitteilung der Fanszene. „Die zahlreichen Konflikte weltweit sowie die scheinbare innere Spaltung unserer Gesellschaft scheinen unaufhaltsam und unlösbar.“ Man trage jedoch das Wort Eintracht im Namen und fühle sich daher zu gegenseitigem Respekt, Zusammenhalt und Unterstützung verpflichtet. „Wenn wir dieser Tage im Kreise unserer Familien und Freunde in Frieden und Gesundheit zusammensitzen, sollte unser Blick auch in Richtung derer gehen, die es nicht so gut haben“, heißt es weiter in der Mitteilung. Daher der Entschluss, dem Verein Kinderträne finanziell unter die Arme zu greifen. „Gerade in einer Region wie der Altmark ist eine Kinderklinik ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge.“

In diesem Jahr sammeln die Eintracht-Fans für den Verein Kinderträne. Grafik: Fanszene Salzwedel

Aktuell sammelt der Verein Kinderträne Geld für einen geplanten Spielplatz auf dem Klinikgelände – und genau dabei möchte die Fanszene helfen. Wer ebenfalls für das Vorhaben spenden möchte, kann das im Salzwedeler Stadtzentrum. Denn die Fanszene hat drei Spendendosen aufgestellt: Im Fotostudio Wiedemann und Tattoostudio Red Corner (beide Breite Straße) sowie in der Adler-Apotheke (Neuperverstraße).