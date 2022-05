Feldsteinkirche Dambeck auf dem Weg zur Vorzeigekirche

Dambeck - Die Dambecker Kirche atmet förmlich das Mittelalter. Durch eine niedrige mittelalterliche Holztür, in die ein riesiger Bartschlüssel passt, der aus einem alten Märchen stammen könnte, gelangt der Besucher ins Innere des Bauwerks. Rundbogenfenster in dicken Feldsteinwänden lassen sanftes Licht in den schlicht gehaltenen Innenraum mit seinen weiß gestrichenen Wänden und Tonsteinen am Boden dringen.