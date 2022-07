Fest in Arendsee: Welche Höhepunkte locken und wo gesperrt wird

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen beginnt das Festwochenende 1200 Jahre Erdfall und 150 Jahre Kurwesen. Für Einwohner ändert sich bereits vorher einiges.

Arendsee - Wer sich in dieser Woche in Arendsee fortbewegen möchte, sei es um zur Arbeit zu kommen oder einzukaufen, muss Einschränkungen in Kauf nehmen. Ab dem morgigen Mittwoch werden Tag für Tag mehr Straßen gesperrt.